2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken Türkiye’deki futbolseverleri yakından ilgilendiren yayıncı kuruluş açıklaması netlik kazandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen turnuvanın yayın hakları Türkiye’de TRT tarafından alındı. Böylece Dünya Kupası boyunca oynanacak tüm karşılaşmalar ücretsiz olarak ekranlara gelecek. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

48 takımın mücadele edeceği ve şimdiye kadarki en geniş katılımlı Dünya Kupası olma özelliği taşıyan organizasyonda futbolseverler, grup aşamasından finale kadar tüm heyecana TRT ekranlarından ulaşabilecek. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

TÜM MAÇLAR CANLI VE ŞİFRESİZ

Alınan bilgilere göre 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT'nin yayın platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaların büyük bölümünün TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Ayrıca dijital yayın platformu Tabii üzerinden de maçların takip edilebileceği belirtiliyor. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Bu sayede ücretli abonelik gerektirmeden milyonlarca futbol tutkunu Dünya Kupası heyecanını ekran başında yaşayabilecek.

MİLLİ TAKIM MAÇLARI YOĞUN İLGİ GÖRECEK

2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları da şifresiz yayın kapsamında olacak. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde yer alan Ay-yıldızlıların maçlarının özellikle Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da bulunan futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI

FIFA tarafından açıklanan fikstüre göre A Milli Takım'ın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye

Avustralya - Türkiye 20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay

Türkiye - Paraguay 26 Haziran 2026: Türkiye - ABD

Ay-yıldızlı ekip grup aşamasını ilk iki sırada tamamlaması halinde eleme turlarına yükselecek. Yeni formatta bazı grup üçüncülerinin de üst tura çıkma şansı bulunuyor. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Turnuvada toplam 104 maç oynanacak ve final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Yeni format sayesinde daha fazla ülke Dünya Kupası heyecanı yaşarken, futbol ekonomisinin de önemli ölçüde büyümesi bekleniyor.