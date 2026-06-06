Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İlk bilgilere göre yabancı uyruklu bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle birlikte yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı. Evden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise olayın ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulunduğu ve bu sırada yaralandığı belirtildi. Şüpheli de sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.