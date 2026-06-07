Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yeni bir yargı kararı alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Polat’ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedildi. Kararın gerekçesi olarak kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gösterildi.

Son yıllarda sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcıya ulaşan fenomen hesaplar üzerindeki denetim ve hukuki süreçler kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, Dilan Polat hakkında alınan bu karar da dikkat çekti. Kararın uygulanabilmesi için ilgili kurumlar arasındaki teknik ve idari süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

KARAR BAKANLIK BAŞVURUSUYLA ALINDI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı başvuru sonrasında başladı. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildi.

Yetkililer, kararın kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından değerlendirilen bazı gerekçelere dayandığını belirtirken, karar metninin uygulanması için ilgili kurumlara resmi bildirimlerin gönderildiği ifade edildi.

BTK TEKNİK UYGULAMA SÜRECİNİ YÜRÜTECEK

Kararın hayata geçirilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ulaştırıldığı öğrenildi. Türkiye’de erişim engeli kararlarının uygulanmasında görev alan BTK, mahkeme kararlarının internet servis sağlayıcıları ve ilgili platformlara iletilmesi sürecini koordine ediyor.

Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının Instagram tarafından uygulanması bekleniyor. Sürecin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kararın duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Çok sayıda kullanıcı karara ilişkin görüşlerini paylaşırken, erişim engeli kararının kapsamı ve uygulama şekli de tartışılmaya başlandı.

Türkiye’de son yıllarda sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar, reklam faaliyetleri ve geniş kitlelere ulaşan içerik üreticileriyle ilgili çeşitli hukuki süreçler yaşanıyor. Bu nedenle alınan her yeni karar, hem içerik üreticileri hem de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından yakından takip ediliyor.