A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Florida eyaletindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ay-yıldızlı ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki son sınavını galibiyetle tamamladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, sıcak hava ve suni çim zeminin etkili olduğu maçta zaman zaman zorlanmasına rağmen özellikle duran toplar ve ön alan baskısıyla sonuca gitmeyi başardı. Karşılaşma, Dünya Kupası öncesinde takımın fiziksel ve taktiksel durumuna ilişkin önemli ipuçları verdi.

VENEZUELA ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümleri düşük tempoda geçerken oyun sık sık fauller nedeniyle durdu. Venezuela, 13'üncü dakikada Gleiker Mendoza'nın uzak mesafeden attığı şık golle 1-0 öne geçti. Erken gelen gol sonrası Türkiye oyuna ortak olmakta zorlandı.

Miami’deki yüksek sıcaklık ve suni çim zemin, Ay-yıldızlı futbolcuların maçın ilk bölümünde ritim bulmasını güçleştirdi. Ancak su molasının ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Türkiye, rakip ceza sahasında daha fazla görünmeye başladı.

BARIŞ ALPER'DEN KRİTİK EŞİTLİK GOLÜ

Milli takım aradığı golü ilk yarının son dakikalarında buldu. Arda Güler’in kullandığı korner sonrasında direkten dönen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, oluşan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1’e gelirken ilk yarı da eşitlikle sona erdi.

YUNUS AKGÜN GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Türkiye, ön alan baskısıyla rakibine oyun kurma fırsatı vermedi. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Arda Güler’in hazırladığı pozisyonda topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus Akgün, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Kalan bölümde Venezuela beraberlik için baskı kursa da milli takım savunması hata yapmadı ve Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, kalede Uğurcan Çakır'a görev verirken savunma ve orta sahada da önemli rotasyonlar yaptı.

Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 şu isimlerden oluştu:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLDU

A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Zeki Çelik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Milli formayı 61'inci kez giyen tecrübeli sağ bek, Venezuela karşısında kaptanlık pazubendini taşıdı.

Montella'nın bu tercihi, takım içerisindeki liderlik dağılımı açısından da dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHALARA DÖNDÜ

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu da Venezuela karşısında forma şansı buldu. Bir süredir kontrollü şekilde çalışmalara katılan milli futbolcu, mücadelenin 62'nci dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.

Kerem'in süre alması, Dünya Kupası öncesinde teknik heyetin elini rahatlatan gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.