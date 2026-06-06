Türkiye genelinde siber suçlara yönelik çember daralırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasının ucu Alanya'ya dayandı. Aranan 32 yaşındaki şüpheli F.D.'nin ilçede saklandığı istihbaratı üzerine emniyet güçleri anında harekete geçti. Sakarya polisinin sağladığı koordinasyon ve anlık bilgi paylaşımı sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden tespit edilen adrese düzenledikleri şok baskınla şüpheli F.D.'yi kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak gözaltına aldı.

İFADESİNDE 'HABERİM YOK' DEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Alanya Adliyesi'ne sevk edilerek Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı karşısına çıkarıldı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden F.D., savunmasında dönen kara paradan ve hesap hareketlerinden haberdar olmadığını öne sürdü. Şüpheli savcılık ifadesinde, "Hesabıma giriş çıkış yapan meblağlardan haberim yok. Kimseye IBAN numaramı veya banka bilgilerimi vermedim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLAMA İSTENDİ, ADLİ KONTROLLE ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, mevcut dosya durumu üzerine şüpheliyi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Adliye koridorlarındaki kritik bekleyişin ardından hakimlik kararını açıkladı. Mahkeme, 32 yaşındaki F.D.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, şahıs hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.