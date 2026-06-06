Geçen yıl yaşamını İzmir'e taşıyan oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte yaz sezonunu Muğla'nın Marmaris ilçesinde açtı. Tatiline devam eden oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin ilgisini çekti.

Yeşilçay, plaj ve tekne gezileri sırasında çekilen fotoğraflarını peş peşe yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımlarına eklediği “Tek bikiniyle köyden koya konseptim” notuyla takipçilerini gülümsetti.

Paylaşımlar kısa sürede geniş etkileşim aldı. Takipçileri, oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda yorum yaptı. pusnet.com kullanıcıları arasında “Harika görünüyorsunuz”, “Yaz enerjisi size çok yakışmış”, “Her kare ayrı güzel” ve “Yazın en dikkat çeken paylaşımlarından biri” şeklindeki yorumlar öne çıktı.

Uzun yıllardır ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Yeşilçay'ın tatil paylaşımlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.