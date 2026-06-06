CHP'de mahkeme kararlarının ardından yaşanan liderlik tartışmaları, il örgütlerine de yansımaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından Edirne'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Edirne İl Başkanlığı binasında bulunan Özgür Özel'e ait portrenin partililer tarafından duvardan indirildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Toplantı salonunda kaydedilen görüntülerde, bir partilinin duvarda asılı bulunan çerçeveli fotoğrafı yerinden çıkardığı ve ardından portreyi ters çevirerek masanın üzerine bıraktığı görüldü. O anlar salondaki diğer partililer tarafından da izlendi.

Yaşanan gelişme, CHP'de son dönemde yaşanan iç tartışmaların yerel teşkilatlara da yansıdığı şeklinde değerlendirildi. Görüntüler bazı çevreler tarafından Edirne örgütünde Özgür Özel'e yönelik desteğin zayıfladığı yönünde yorumlandı.

EDİRNE'DE DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI DA İNDİRİLMİŞTİ

Öte yandan Edirne'de benzer bir olay kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla ilgili yaşanmıştı. CHP'deki yargı sürecinin ardından Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının duvardan indirilerek çöpe atıldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde partililer mevcut yönetimin iradesinin korunması gerektiğini savunmuştu.

CHP'de genel merkezde yaşanan liderlik değişiminin ardından parti tabanındaki farklı tutumların önümüzdeki süreçte de siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.