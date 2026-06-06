Ankara'dan Alanya'ya yerleşen ve evinin hemen yanında bir ibadethane bulunmasından büyük mutluluk duyan Mustafa Kula isimli vatandaşın sevinci, karşılaştığı akılalmaz manzarayla yarım kaldı. Bölgedeki cami cemaatinde yaşananlar ve yetkililerin tutumu, din görevlilerinin sorumluluklarına dair ciddi tartışmaları beraberinde getirecek cinsten.

CEMAATİ AZARLAYAN İMAM CAMİYİ KİLİTLEDİ

İddiaya göre, vatandaşları vakit namazlarına katılmadıkları gerekçesiyle sert bir dille eleştiren mahalle imamı, pazar günü şaşırtıcı bir hamleye imza attı. İmamın, camiye yalnızca 50 metre mesafede oturmasına rağmen namaza gelmemesi ve üstüne ibadethanenin kapısına kilit vurması büyük tepki topladı. Yaşanan bu olayın ardından Kula, çareyi bölgedeki başka bir camiye gitmekte buldu.

MÜFTÜ DE CEMAATE UĞRAMIYOR

Gittiği diğer camide de benzer bir manzarayla karşılaşan vatandaş, şok edici bir gerçeği daha fark etti. İddiaya göre, ibadethanenin hemen bitişiğinde ikamet eden bölge müftüsü de hiçbir namaz vaktinde cemaat arasına katılmıyordu. Din hizmetlerine öncülük etmesi beklenen isimlerin bu tavrı, cemaat arasında derin bir hayal kırıklığı yarattı.

CİMER ŞİKAYETİ VE ŞOK EDEN YANIT

Yaşanan bu çelişkili durumu kabullenemeyen Mustafa Kula, konuyu doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere taşıdı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şikayete verilen ve vatandaşın "sade suya tirit" olarak nitelendirdiği geçiştirici cevap, sorunun çözüleceğine dair tüm umutları yıktı.

YETKİLİLERE ÇARPICI TEK PARTİ GÖNDERMESİ

Olayın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan Kula, siyasi tarihe atıfta bulunarak yetkililere oldukça sert bir eleştiri yöneltti. Cumhurbaşkanı'nın tek parti döneminde camilerin kapısına kilit vurulduğuna dair haklı şikayetlerini hatırlatan vatandaş, "Ancak kendi iktidarında camilere bizzat Diyanet, müftüler ve imamlar tarafından kilit vurulmaktadır" diyerek isyanını dile getirdi. İlgili makamları acilen göreve çağıran Kula, konuyla ilgilenilmesi halinde olayın tüm detaylarını yetkililere aktarmaya hazır olduğunu belirterek meydan okudu. Gözler şimdi yetkili kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi.