Edinilen bilgiye göre, ilçede bir restoranda garson olarak çalışan H.K. ile restorana müşteri olarak gelen ve ilçede yerleşik yaşayan Norveç uyruklu kadın turist (56) arasında tanışıklık başladı. İddiaya göre, Norveçli kadının daveti üzerine H.K., kadının evine gitti.

Evde birlikte sohbet ettikleri sırada garson H.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren Norveçli kadın, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. MEHMET AL

Muhabir: Mehmet AL