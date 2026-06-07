Sultangazi’de sabah saatlerinde çıkan depo yangını bölgede paniğe neden oldu. Habipler Mahallesi’nde bulunan ve plastik ürünlerin depolandığı yaklaşık 1000 metrekarelik depoda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapının büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer depolara sıçramadan söndürüldü.

Yangının plastik malzemelerin bulunduğu depoda meydana gelmesi nedeniyle gökyüzünü yoğun siyah duman kaplarken, çevrede yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 06.00 sıralarında Sultangazi’ye bağlı Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan tek katlı depoda çıktı. İçerisinde plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangının büyümesi ve depo içerisindeki plastik malzemelerin yanması nedeniyle çevre ilçelerdeki itfaiye grupları da bölgeye yönlendirildi. Ekipler, deponun farklı noktalarından köpüklü su ve soğutma çalışmalarıyla alevlere müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü bölgede ekipler zorlu şartlar altında çalışma yürüttü.

ALEVLER DİĞER DEPOLARA SIÇRAMADI

Yangın sırasında en büyük risklerden biri, deponun hemen yanında bulunan diğer işletmelere alevlerin sıçraması ihtimali oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken bölgede soğutma işlemleri de gerçekleştirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmedi. Ancak depo içerisinde bulunan çok sayıda plastik ürün kullanılamaz hale gelirken, binada ciddi ölçüde maddi hasar oluştu.

Yetkililer, olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ve ilgili birimler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.