Rusya’da bir düğünde çekildiği belirtilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı. Görüntülerde, davetlilerin arasında dans eden bir kişinin hareketleri sırasında dengesini kaybettiği görülüyor.

pusnet.com'da yer alan habere göre, Videoya göre dans pistinin ortasında performans sergileyen kişi, yaptığı hareketlerden sonra kontrolünü kaybederek kolunun üzerine düştü. Çevrede bulunan davetliler ilk anda ne olduğunu anlamakta zorlanırken, kişinin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Paylaşımlarda yer alan iddialara göre düşme sırasında kolundan yaralanan kişi bir süre yerden kalkamadı. Olayın ardından çevredeki davetlilerin yardım için yanına gittiği görüldü.

Görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun şekilde paylaşıldı. Bazı kullanıcılar kişinin kendisini müziğin ritmine fazla kaptırdığını belirtirken, bazıları ise yaşanan kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Kısa sürede binlerce kez izlenen video, düğün eğlencelerinde yaşanabilecek beklenmedik kazalara ilişkin yorumları da beraberinde getirdi.