Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın etrafını çevreleyen sac ve demir bariyerlerin altında oluşan açıklık dikkat çekti. Yol kenarında bulunan boşluğun özellikle yaya geçişlerinde risk oluşturduğu belirtilirken, çevrede yaşayan vatandaşlar durumun bir an önce giderilmesini talep etti.

BÖLGE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Sertoğlu Sokak'ta araç ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktada yer alan boşluğun, özellikle çocuklar, yaşlılar ve gece saatlerinde bölgeden geçen kişiler açısından tehlike oluşturabileceği ifade edildi.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan biri, "Buradan her gün insanlar geçiyor. Akşam saatlerinde fark edilmesi daha da zor oluyor. Birinin yaralanmasını beklemeden önlem alınmalı" diyerek endişesini dile getirdi.

BARİYER ALTINDAKİ AÇIKLIK DİKKAT ÇEKİYOR

İnşaat alanı ile kaldırım arasında kalan bölümde zeminin açıkta olduğu görülürken, bariyerlerin alt kısmındaki boşluğun derinliği de dikkat çekiyor. Bölge sakinleri, geçici bir önlem yerine kalıcı ve güvenli bir düzenleme yapılmasını istiyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vatandaşlar, ilgili firma ile denetimden sorumlu kurumların bölgede inceleme yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almasını bekliyor. Mahalle sakinleri, olası bir düşme veya yaralanma olayının yaşanmadan sorunun çözülmesini talep ediyor.