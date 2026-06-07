Artvin’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Borçka-Murgul kara yolunda bulunan tünelde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 26 yaşındaki Asım Özdemir hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgede ulaşımın önemli güzergahlarından biri olan Borçka-Murgul kara yolunda yaşanan kaza, çevrede bulunan sürücülerin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA TÜNEL İÇERİSİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Asım Özdemir’e müdahale etti. Yapılan kontrolde Özdemir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç sürücünün vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Asım Özdemir’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve soruşturma sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetkililer, kazaya ilişkin detayların ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldığını açıkladı. Araçların hız durumu, çarpışmanın meydana geliş şekli ve tünel içerisindeki koşulların soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.

Türkiye genelinde yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte motosiklet kullanımının arttığına dikkat çeken yetkililer, sürücülerin özellikle tünel, viraj ve görüş mesafesinin sınırlı olduğu noktalarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.