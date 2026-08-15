Edinilen bilgilere göre, 63 AKS 753 plakalı BYD marka otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Mahmutlar’da D-400 Üzerinde Kaza

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde D-400 kara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 63 AKS 753 plakalı BYD marka otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.