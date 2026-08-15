Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. (23) ağır yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre M.K. ile arkadaşı T.K. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., yanında bulunan bıçakla M.K.’yı boynundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanede tedavi altına alınan 23 yaşındaki M.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri T.K.’yı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

T.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.