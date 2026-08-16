Altın piyasasında iki haftalık yükseliş hareketinin ardından haftanın son işlem gününde kâr satışları görüldü. Ons altın, hafta içinde 4 bin 450 dolar seviyesine kadar çıkarken haftayı 4 bin 376 dolar seviyesinde tamamladı.

ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede yatırımcıların özellikle destek noktalarını takip etmesi gerektiğini söyledi. Memiş, ons altında 4 bin 350 dolar seviyesinin ilk önemli destek noktası olduğunu belirtti.

İslam Memiş, “Kar satışları devam ederse 4 bin 250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ile ABD-İran hattındaki gelişmelerin de altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Memiş, piyasalarda haber akışının yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli geri çekilmelerin piyasalarda olağan hareketler olduğunu belirten İslam Memiş, orta ve uzun vadeli altın beklentisinde değişiklik olmadığını açıkladı.

Memiş, ons altında yeniden 4 bin 500-4 bin 600 dolar aralığının görülebileceğini öngördü. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesinin yükseliş beklentisini destekleyen unsurlar arasında yer aldığını belirten analist, dolar endeksi ve petrol fiyatlarının da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

ALTIN YATIRIMCISINA BEKLEME TAVSİYESİ

İslam Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların mevcut altın pozisyonlarını korumasının daha doğru olabileceğini söyledi.

Memiş, “Altın tarafında nakde ihtiyacı olmayanlar bence beklemeyi tercih etmeli” ifadelerini kullandı.

Düğün hazırlığı yapanlar veya altın borcu bulunanların ise yaşanan geri çekilmeleri değerlendirebileceğini belirten Memiş, piyasada yeni fırsatların oluşabileceğini kaydetti.

Gram altına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş’in değerlendirmelerinde, ons altındaki hareketlerin yanı sıra dolar/TL kurunun da belirleyici olmaya devam edeceği vurgulandı. Türkiye’de altın yatırımcıları için gram altındaki değişimlerde hem küresel altın fiyatları hem de döviz hareketleri önem taşıyor.