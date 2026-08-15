Alanya'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan 19 yaşındaki genç, ekiplerin aramaları sonucu ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gençten haber alamayan çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin denizde kaybolduğu değerlendirilen noktada geniş çaplı bir arama ve kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Uzun süren yoğun arama çalışmalarının ardından Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.