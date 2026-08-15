Kaza, Oba Mahallesi’nde sağlık ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir hâlindeki iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oba’da İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde sağlık ocağı yakınlarında iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Oba Mahallesi’nde sağlık ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir hâlindeki iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.