Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak sezona bir puanla başladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Gaziantep FK daha fazla pozisyon üreten taraf oldu. Ev sahibi ekip, 3. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Stewart ile gole yaklaştı ancak kafa vuruşu üstten auta gitti.

Gaziantep temsilcisi 12. dakikada hızlı hücuma çıktı. Kozlowski'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Camara'nın vuruşu yandan dışarı çıktı. İki dakika sonra Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı yerden vuruşu ise Alanyaspor kalecisi Paulo Victor kontrol etti.

Ev sahibi ekip 18. dakikada bu kez duran toptan etkili oldu. Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Kozlowski topu arka direğe aşırdı. Bacuna'nın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

ALANYASPOR RUAN DUARTE İLE ÖNE GEÇTİ

Gaziantep FK'nın baskısına rağmen maçın ilk golünü Alanyaspor buldu. 20. dakikada İbrahim Kaya, ceza yayı üzerinde rakibini geçerek kaleyi denedi. Kaleciden dönen topu takip eden Ruan Pereira Duarte'nin vuruşu direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

Bu gol aynı zamanda Alanyaspor'un yeni sezondaki ilk golü oldu. Turuncu-yeşilliler soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarının hemen başında Gaziantep FK beraberlik için yeniden Alanyaspor kalesine yöneldi. 48. dakikada Sorescu'nun pasında Kozlowski'nin gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

Alanyaspor ise 50. dakikada farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı. İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahasına giren Ruan Duarte, sol çaprazdan uzak köşeyi düşündü ancak top direğin yanından dışarı gitti.

SORESCU SKORU EŞİTLEDİ

Gaziantep FK aradığı golü ikinci yarıda buldu. Orta alanın solunda topu kazanan Deian Sorescu, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerine kadar ilerledi. Sorescu'nun plase vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Beraberlik golünün ardından Gaziantep FK bir kez daha gole yaklaştı. Bacuna'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut yandan auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Mücadele 1-1 sona ererken Alanyaspor ile Gaziantep FK yeni sezona birer puanla başladı.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş'ı Alanya'da ağırlayacak. Turuncu-yeşilliler böylece sezonun ilk iç saha maçını siyah-beyazlı ekibe karşı oynayacak.

Gaziantep FK ise ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.