ANKARA'DAKİ SORUŞTURMADA MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin incelemelere yer verildi.

168 sayfalık raporda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin banka hareketleri, nakit giriş ve çıkışları ile yurt içi ve yurt dışı para transferleri incelendi. Raporda yer alan tespitlere göre bazı şirketlerin yüksek tutarlı finansal işlemleri öne çıktı.

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK HESAPLARINDA YÜKSEK HACİMLİ İŞLEMLER

MASAK incelemesinde Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.

Aynı dönemde şirket hesaplarına 17 milyar 260 milyon lira para girişi, 18 milyar 320 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Raporda ayrıca şirket hesaplarına yapılan nakit yatırımların toplamının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu bilgisi yer aldı.

İncelemede 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi yapıldığı, 2024 yılında ise bu rakamların sırasıyla 1 milyar 417 milyon lira ve 826 milyon lira olduğu kaydedildi.

YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ RAPORA GİRDİ

MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı işlemleri de incelendi.

Şirketin 1 milyon lira üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, 189 milyon 358 bin lira para girişi tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 liralık çıkış ve yaklaşık 18 milyon liralık giriş kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerle bağlantılı para transferlerinin bulunduğu ifade edildi.

SAĞLIK ŞİRKETİNİN BANKA HAREKETLERİ İNCELENDİ

MASAK raporunda İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin finansal hareketleri de yer aldı.

18 Kasım 2025'te kurulduğu belirtilen ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olarak görünen şirketin banka kayıtlarındaki toplam işlem hacminin 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı aktarıldı.

Raporda şirketin sermaye yapısı, banka hareketleri ve ticari kayıtları birlikte değerlendirilerek finansal işlemler arasındaki farklılıkların incelendiği belirtildi.

Daha önce Alihan Kuriş'in evindeki çelik kasada yapılan incelemeye ilişkin gelişmeleri aktarmıştık.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosyadaki mali incelemelerden biri olduğu bildirildi.