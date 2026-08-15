Alanya'da vize randevularına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli soruşturmanın Alanya ayağında; usulsüz vize randevularını bot yazılımlarla topladıkları ve vatandaşlara yüksek ücret karşılığında hizmet sundukları iddia edilen 49 şüpheliden 8'i Alanya'da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve karakoldaki işlemleri tamamlanan baba Fikret K., eşi Günsel K., oğlu Çınar K., muhasebeci Ayşe G. ile çalışanlar Tunahan A., Berkay V., Sezgin A. ve Emel Ç. adliyeye sevk edildi.

13 SAAT SÜREN MAHKEME: 7 TUTUKLAMA

Gece saat 23.00'e kadar, yaklaşık 13 saat süren mahkeme sürecinin ardından Fikret K., Günsel K., Çınar K., Ayşe G., Tunahan A., Berkay V. ve Sezgin A. tutuklandı; Emel Ç. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Günsel K., adliyede tutuklama kararının açıklanmasının ardından sinir krizi geçirerek baygınlık yaşadı. 112 Acil Sağlık ekiplerince mahkeme salonu dışında ilk müdahalesi yapılan Günsel K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KOM EKİPLERİNCE TUTUKLANANLARA KELEPÇE TAKILMADI

Alanya Adliyesi'nde tutuklanan Fikret K., Çınar K. ve Ayşe G.'nin cezaevine kelepçesiz götürüldüğü ve KOM ekiplerinin yelek giymediği görüldü. Fikret K.'nin avukatı ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi.

JANDARMADAN SIKI GÜVENLİK

Alanya İlçe Jandarma ekipleri ise tutukladıkları 3 şüpheliye kelepçe takarak, adliyeden yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine götürdü.

Haber: Mehmet AL