Galatasaray'ın yeni 10 numara transferi için Rusya'dan Aleksey Batrakov ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova forması giyen genç futbolcu için kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldığı ve toplam 28 milyon euro seviyesine ulaşabilecek bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, hücum hattındaki 10 numara boşluğunu doldurmak için Aleksey Batrakov üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun oyuncu tarafıyla sözleşme şartlarında anlaşmaya varıldığı, sürecin Lokomotiv Moskova ile yürütülen pazarlıklara bağlı olduğu iddia edildi.

BATRAKOV İÇİN 25+3 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Galatasaray'ın Rus kulübüne 25 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro bonus içeren bir paket sunduğu ileri sürüldü. Transfer görüşmelerinde ödeme planının iki kulüp arasındaki ana başlıklardan biri olduğu aktarıldı.

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, genç yaşına rağmen takımının önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Rus futbolcunun geride kalan sezonda 36 resmi maçta 17 gol ve 12 asist ürettiği belirtildi.

GENÇ YILDIZIN PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

Orta sahanın hücum bölgesinde görev yapan Batrakov, özellikle gol katkısıyla öne çıkıyor. Kariyerinde Lokomotiv Moskova formasıyla toplam 84 karşılaşmada 34 gol ve 23 asistlik performans sergilediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun transfer edilmesi halinde Galatasaray'ın uzun vadeli bir yatırım yapacağı değerlendiriliyor.

Transfer sürecinde son kararın Lokomotiv Moskova yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin 10 numara pozisyonu için çalışmalarını bu dosya üzerinden sürdürdüğü aktarıldı.