Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken, cemaat üyelerine gönderilen dikkat çekici bir davet mesajı Yeni Alanya'ya ulaştı. Avukat Mustafa Kula'nın sabah saatlerinde yaptığı "provokasyon" uyarısının ardından kamuoyuna ilk kez yansıyan bu özel bilgi, üyelerin aileleriyle birlikte Ankara'ya çağrıldığını ortaya koyuyor.

İŞTE O MESAJ: "AİLELERLE ANKARA'YA"

Yeni Alanya'nın ulaştığı, cemaat üyelerine iletilen "DAVET" başlıklı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"15-16 Ağustos günleri hocalarımızın, kardeşlerimizin, muhterem büyüğümüze sahip çıktığımızı göstermek için aileleri ile beraber Ankara Millet Bahçesi'ne gitmeleri arzu edildiği; giderken yanında 2 gün yetecek yemek, su ihtiyaçlarını almaları ve şahsi araçlarla gidilmesi..."

Mesajda üyelerden cumartesi günü saat 09.00'da, öğleden önce belirtilen noktada olmaları isteniyor; yanlarında Enam cüzleri götürerek ibadetlerine orada devam edecekleri belirtiliyor.

KONTROLLER İÇİN HAZIR CEVAP EZBERLETİLDİ

Mesajın en dikkat çeken bölümü ise yol kontrolleri için hazırlanan senaryo. Üyelere, "Kontrollerde nereden geliyorsunuz diye sorulduğu zaman; büyüğümüz burada, onu görmeye geldik; onu göremezsek de içeride görüşmeleri varmış, dua etmeye geldik denilecek" talimatı veriliyor ve 2 gün orada kalınması isteniyor. Mesajda ayrıca "kesinlikle taşkınlık verecek bir olaya karışılmaması" uyarısı da yer alıyor.

KULA'NIN UYARISIYLA BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Söz konusu davet, Avukat Mustafa Kula'nın bu sabah yaptığı uyarıyla birebir örtüşüyor. Kula açıklamasında, "Size telefon edilince arabalarınıza binerek Ankara'ya hareket edilecek şeklindeki kışkırtma, FETÖ ve yabancı istihbarat örgütlerinin provokasyon gayretinin ürünüdür" ifadelerini kullanmış; üyeleri sükunete çağırarak "Sabrın sonu selamettir" demişti.

Mesajı gönderen kişinin kimliği ve çağrının hangi merciden yapıldığı konusunda resmi bir doğrulama bulunmuyor. Kuriş soruşturmasında BND teması, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisinin incelendiğini daha önce aktarmıştık. Soruşturma kapsamındaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.