Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma sürerken, Avukat Mustafa Kula'dan cemaat üyelerine dikkat çeken bir "provokasyon" uyarısı geldi. Kula, cemaat geleneğinde devletle kavganın yeri olmadığını vurgulayarak üyeleri sükunete çağırdı.

"GELENEĞİMİZDE DEVLETLE KAVGA YOKTUR"

Kula açıklamasında, hareketin kurucusuna ve geçmiş dönemlere atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerinin başlattığı manevi ve dini hizmet hareketinin geleneğinde Devlet ve Hükümetle kavga yoktur. Efendi Hazretleri nahak yere Emniyet taburlukları ve Kütahya hapishanesine düşmüş, ama Devletle kavgaya girmemiş, herkese sükunet tavsiye etmiştir."

"12 Eylül döneminde babamın da içinde olduğu yüzlerce kişi hapse atılmış, 75 gün gözaltında kalmış; lideri dahil aylarca zindanda kaldığı halde kimse devlete karşı kışkırtılmamış, sabredilmiş, sonunda her şey sükuna ermiştir."

"ANKARA'YA HAREKET" ÇAĞRILARINA DİKKAT

Kula, bugünlerde cemaat üyelerine yönelik kışkırtma amaçlı telefonlar edildiğini öne sürdü:

"Bugün yürütülen mali soruşturma gerekçe gösterilerek devletle kavgaya çağıran telefonlar edilmektedir. 'Size telefon edilince arabalarınıza binerek Ankara'ya hareket edilecek' şeklindeki kışkırtma, FETÖ ve yabancı istihbarat örgütlerinin provokasyon gayretinin ürünüdür."

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"AMAÇ FETÖ'YE YOL ARKADAŞI ÜRETMEK"

Provokasyonun hedefine ilişkin de konuşan Kula, "Amaç, mali operasyonu yurt ve okul hizmetlerine de genişleterek FETÖ terör örgütüne yol arkadaşı üretmektir; yürütülen dini hizmetleri sona erdirmektir. Böylece Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttükleri kavgaya asker toplamaktır" ifadelerini kullandı.

"SABRIN SONU SELAMETTİR"

Kula, açıklamasını cemaat üyelerine sabır çağrısıyla tamamladı: "İnanıyorum ki benim kardeşlerim aklıselim dışına çıkmayacaktır. Lütfen sabırla işinize bakın. Sabrın sonu selamettir."

Ankara merkezli soruşturmada BND teması, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisinin incelendiğini, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin iddiaların da gündemde olduğunu daha önce aktarmıştık. Soruşturma kapsamındaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.