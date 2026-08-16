Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Meschack Elia ve Ianis Hagi’den gelen sakatlık haberleriyle iki eksik verdi. Turuncu-yeşilli kulüp, iki futbolcunun da Gaziantep FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

ELIA'NIN DİRSEK SAKATLIĞI BULUNUYOR

Kulübün sağlık bilgilendirmesine göre Meschack Elia, hazırlık kampında dirseğinden sakatlandı. Elia'nın tedavisine Alanyaspor sağlık ekibi tarafından devam ediliyor.

HAGI'DE TENDON YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Ianis Hagi'nin ise kasık bölgesinde tendon yaralanması yaşadığı açıklandı. Rumen futbolcu, bu sakatlık nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Alanyaspor, iki oyuncunun tedavi süreçlerinin sağlık ekibinin kontrolünde sürdüğünü bildirdi. Kulüp açıklamasında Elia ve Hagi'nin sahalara dönüşü için herhangi bir tarih verilmedi.