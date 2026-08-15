Alanya'da kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ise yaralandı.

Kaza, Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Boz (26) yönetimindeki 07 HKJ 28 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Selahattin Boz'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosikletteki A.D. (51) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.