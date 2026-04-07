Bilader engi avcıların muhabbetlerini duyun da inanman aman ha. Uğgardıb, dallandırıb budağlandırıyorurlar, ver ediyollar pasgalı.

Öndün akşamıla çıktığ geldi yanıma avcının biri. Benim gomşu olur. Çay içiyoz, başladı annadmaya. İhçıka dedikleri:

"Amat Emmi eyi dinla. Öndün çıktığ dağın başına. Bir iki keklig avlaalım dedig. Benim çifd kırma bi tüfeg var. Bi bağdım, keklig sürüsü üsdümden uçup durur. Çıkarıverdim tüfee, bi atdım biri düşdü. Peşinden bi taa atdım, biri taa düştü. Tüfee fişeg sıkılacag vakıd yog. Cebimde bi buçak vardı. Alıverdim, bi de onu fızdırdım, biri taa düşdü. Bi daggada alıverdim üç dene keklig. Gelike bi de geyig deggetirdim, taa 300 meturo uzaklıgdan bi atışda göbbenedeg indirdim. Etini bi lokantaya saddım, içig taa üsdüne goob parasılaa eyi bi motor alıcam."

Evin üsdü olmasa keloolanı bozucaadım emme dudamı ısırdım, sesdenmedim. Gardaşım ne atarmışsın sen be. Vallahı senin gadar atanı da görmedidim, hindi gördüm, bi yaşıma taa girdim. Ulan buçaala keklig mi vurulur a deyus? Buldun garşında saf saf dinlayan adamı, Pambık Osman gibi atıyon. Hem endee keklig sürüsünü nerde buldun? Heç ben seni baccada keklig bişirirke görmedim. Bişirisen birki gara tavıg, bozalag bişirirsin. Endee geyig işine heç girdiim yog. Deelise gaynaa takılacam, onun uğun. Aramama lüzüm yog, beni buluyoru engileleri bilader.

Benden bönülüg bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.