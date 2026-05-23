Antalya kıyı şeridi pazar gününe büyük bir meteorolojik riskle uyanıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü fırtına ve sel uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Mayıs 2026 Pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli fırtına, hortum, yıldırım tehlikesi ve kuvvetli sağanak yağışların bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor. Yetkililer, ani hava muhalefetinin en çok sahil şeridindeki yerleşim alanlarını vuracağını öngörüyor.

KAVRUCU ETKİ SAAT ARALIĞI VE RİSKLİ BÖLGELER

Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla başlayacak olan tehlikeli sistem, akşam saat 21.00’e kadar aralıklarla gücünü artırarak devam edecek. Meteorolojik alarmın odağında; Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Kaş, Demre ve Kumluca ilçeleri yer alıyor. Bu kıyı hatlarında yerel olarak çok güçlü hissedilecek yağışlar sebebiyle ani sel basması, yıldırım düşmesi, fırtına anında çatı uçması gibi yıkıcı rüzgarlar ile sahil şeridinde hortum oluşma riski en üst seviyeye tırmandı.

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Şiddetli hava dalgası nedeniyle ulaşımdaki görüş mesafesinin ani şekilde düşebileceği, yollarda oluşacak su birikintilerinin ise trafiği felç edebileceği bildirildi. Dere yatakları, alçak kesimler ve plaj bölgelerine yakın olan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından azami hassasiyet göstermesi istendi. Hayati tehlike oluşturan bu fırtına süresince vatandaşların zorunlu haller dışında açık alanlara çıkmaması ve resmi kurumlardan yapılacak anlık hava durumu güncellemelerini yakından takip etmesi gerektiği önemle vurgulandı.