Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetimini belirlemek üzere Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda oy verme süreci tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Dursun Özbek, sandıktan çıkan kararla dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Genel kurul üyelerinin katılımıyla kurulan 12 sandıkta toplam 2079 kişi oy kullandı. Yapılan sayımlar sonucunda 1780 geçerli oy alan Özbek, Galatasaray Kulübünün 105. dönem yönetimini şekillendirmek üzere üyelerden tam yetki aldı.

ÖZBEK'TEN SEÇİM SONRASI İLK MESAJ

Sonuçların kesinleşmesinin ardından kürsüye gelerek üyelere hitap eden Özbek, kulübün demokrasi şölenine katılarak iradesini yansıtan herkese teşekkür ettiğini bildirdi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte yola devam edeceklerini aktaran Özbek, yeni dönem için iddialı mesajlar verdi.

Tarihi bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Özbek, "Şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatı var. Hiç durmadan çalışacağız ve kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE YÖNETİMİ NELER BEKLİYOR?

Seçime rakipsiz girmesine rağmen üyelerden 2 binin üzerinde katılım gören yönetimin, önümüzdeki süreçte sportif hedeflerin yanı sıra kulübün devam eden yapısal projelerine ağırlık vermesi bekleniyor. Özbek'in teşekkür konuşmasındaki vurgular, kulüp içi kenetlenmenin yeni dönemde de ana strateji olacağını gösteriyor.