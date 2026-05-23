Alanya'da gün içerisinde dışarıda bulunduğu sırada tuvalet ihtiyacı için bir alana giren 1953 doğumlu Mustafa Yanık, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yerel haber kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Yanık'ın ani bir kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Vatandaşların dikkati sayesinde yetkililere hızla haber verilmesine rağmen, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda yaşlı adamın kurtarılamadığı anlaşıldı. Mustafa Yanık'ın cansız bedeni, yasal işlemlerin tamamlanması ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla ilgili kurumlara teslim edildi.

İLERİ YAŞTA ANİ KALP KRİZİ RİSKİ NEDİR?

İleri yaş gruplarında dış mekanlarda yaşanan ani kalp krizleri, ilk yardım bilincinin ve hızlı ihbarın önemini bir kez daha gösteriyor. Uzmanlar, özellikle belirli bir yaşın üzerindeki bireylerde görülen ani fenalaşma durumlarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması ve profesyonel ekipler gelene kadar hastanın güvenli bir pozisyonda tutulması gerektiğini vurguluyor.