Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen üzücü trafik kazasında, kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Yerel kaynakların aktardığına göre, çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki Mevlüt Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kumköy Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bölgede hayvancılıkla uğraştığı belirtilen Yıldırım, ağılına gitmek amacıyla elektrikli bisikletiyle seyir halindeydi. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen A.İ. idaresindeki 35 CLM 208 plakalı kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrolde, ağır darbe alan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği kesinleşti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü A.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ GÜVENLİĞİ ÖNEM KAZANIYOR

Özellikle kırsal ve tarımsal üretim yapılan mahallelerde elektrikli bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşması, trafik güvenliği açısından yeni zorluklar yaratıyor. Herhangi bir kaporta koruması bulunmayan bu hafif araçların, kamyonet benzeri büyük motorlu araçlarla aynı yolu paylaşması kaza anındaki ölüm riskini ciddi oranda artırıyor. Trafik uzmanları, elektrikli bisiklet kullanıcılarının görünürlüğü artıran yansıtıcı ekipmanlar kullanması ve çevre yollarında ekstra dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.