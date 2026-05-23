Galatasaray'da mukavelesi 30 Haziran tarihinde sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Tatilini Japonya'da sürdüren 33 yaşındaki oyuncunun, finansal şartlar ve takım planlamasındaki belirsizlikler nedeniyle anlaşmaya yanaşmadığı bildirildi.

Daha önce menajer Elio Pino aracılığıyla 5.5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Icardi cephesine, yönetimden yeni bir öneri sunuldu. Ancak kulübün maaşta yarı yarıya indirime gitme senaryosu, Arjantinli golcü tarafından kesinlikle yetersiz bulundu.

MADDİ ŞARTLAR VE OYNAMA GARANTİSİ

Sözleşme görüşmelerindeki tek anlaşmazlığın ekonomik boyut olmadığı aktarıldı. Öne sürülen bilgilere göre Icardi, yedek kulübesinde bekleyeceği bir durum yerine, doğrudan ilk 11'de düzenli süre alabileceği ve kendini net bir futbol projesi içinde görebileceği bir takımda yer almak istiyor.

GALATASARAY'IN FORVET ROTASYONU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Oyuncunun maaşında yarı yarıya bir indirime gidilmek istenmesi, yönetimin yeni sezonda Icardi'yi ana santrfor yerine güçlü bir rotasyon alternatifi olarak planladığını gösteriyor. Arjantinli oyuncunun oynama garantisi talebi ise kulübün bu planlamasıyla temelden çelişiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Teklifimizi yaptık, Uzak Doğu'dan dönünce kararını bildirecek" şeklindeki açıklaması sonrası tüm dikkatler oyuncunun tatil dönüşüne odaklandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi'nin kesin ayrılığı durumunda alternatif forvet arayışları için hazırladığı B planını derhal devreye sokacağı belirtiliyor.