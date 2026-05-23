Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayan yaklaşık 130 kıdemli öğrenci, dönem boyu süren emeklerini aldıkları sertifikalarla taçlandırdı.

​Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi müfredatında yer alan ve büyük ilgi gören Model Uçak Tasarımı dersi, bu yıl üçüncü kez düzenlenen görkemli bir sertifikasyon töreniyle tamamlandı. Türk Hava Kurumu (THK) ile ortaklaşa yürütülen ve 2023 yılından bu yana başarıyla devam eden proje kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da onlarca öğrenci mezuniyet gururu yaşadı.

​DÖNEM BOYU SÜREN EMEK SERTİFİKAYLA TAÇLANDI

​Ders kapsamında dönem boyunca sabır, azim ve el becerilerini ortaya koyarak kendi model uçaklarını tasarlayan yaklaşık 130 öğrenci, düzenlenen törende sertifikalarına kavuştu. Bilginin beceriyle yoğrulduğu eğitimler sonucunda ortaya çıkan tasarımlar büyük beğeni topladı.

​Projenin başarıyla sürdürülmesinde emeği geçen akademik kadro ve THK yetkilileri de törende öğrencileri yalnız bırakmadı. Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü Doç. Dr. Özgür Nalbant ile THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu’nun destekleriyle büyüyen projede; ilk yıl Recep Aykut’un liderliğinde başlayan eğitimler, 2025-2026 Bahar Dönemi'nde ise Mustafa Tekin’in eğitmenliğinde başarıyla tamamlandı.

​Belge takdimi sırasında, ders sürecinde öğrencilere rehberliğini hiç eksik etmeyen Doç. Dr. Yasemin Yalçın, Tazelenme Üniversitesi Projesi Yürütme Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Fadime Yel ve projede görevli Sosyal Çalışmacı Sevinç Öz de öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu.

​Üç yıldır aralıksız sürdürülen dersin ardından yapılan açıklamada, başta THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu olmak üzere tüm THK çalışanlarına destek ve sabırları için teşekkür edildi. Azimleri ve el becerileriyle gençlere taş çıkaran 60+ yaş üstü öğrencilerin emeklerine vurgu yapılırken, üretilen değerin katlanarak artması adına bu anlamlı iş birliğinin gelecek yıllarda da sürdürülebilir olması temenni edildi.

Kaynak: Haber Merkezi