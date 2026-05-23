Alanya’da bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, saat 19.30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, otelin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Mutfaktan yükselen yoğun dumanı fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının otelin üst katlarına sıçramaması olası daha büyük bir tehlikeyi önledi. Olay sırasında otelde bulunan çalışanlar ve müşteriler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak otelin mutfak bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.