Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına hedef oldu. Akarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda bacağından vurulan Karaca, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, maskeli oldukları belirtilen şüpheliler Karaca'ya evinin yakınlarında ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı belediye başkanına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi tamamlanan Alim Karaca, ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne nakledildi. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, bacağından yaralanan Karaca'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan emniyet güçleri, bölgedeki delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRGANLAR NASIL ARANIYOR?

Silahlı saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaşan maskeli şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması amacıyla emniyet birimlerince geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin, şüphelilerin kaçış güzergahlarını belirlemek üzere bölgede detaylı inceleme yürüttüğü ve olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.