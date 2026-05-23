Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilini kapsayan güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre, bayram süresince Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olurken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Arife günü yurdun büyük bir kısmında bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Bayramın birinci gününde ise yağış alanı genişleyerek Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerini de kapsayacak. Hakkâri ve Şırnak hariç Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkisini sürdürecek.

BAYRAMIN DİĞER GÜNLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurtta yağışların devam etmesi bekleniyor. Üçüncü gün Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç yurt genelinde aralıklı sağanak görülecek. Tatilin son günü olan dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yağışlı havanın etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN BAYRAM PLANLAMASI

Meteoroloji verilerinde Akdeniz Bölgesi'nin özellikle arife ve bayramın birinci günü yağışlı sistemin etkisinde kalacağının belirtilmesi, turizm hareketliliği açısından yakından takip ediliyor. Bölgedeki serin hava ve beklenen yağışlar nedeniyle, bayram ziyareti yapacakların ve kurban kesim işlemlerini açık alanda gerçekleştireceklerin planlamalarını bu hava muhalefetine göre yapmaları önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için alternatif kapalı alan planlarının hazır bulundurulması, tatilciler ve bölge halkı için pratik bir çözüm sunuyor.