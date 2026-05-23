Kocaeli merkezli yaşanan ve medya ile iş dünyasını derinden sarsan korkunç cinayet, yerel basının yakından takip ettiği Alanya kamuoyunda da büyük bir şaşkınlık yarattı. Koz Kocaeli Gazetesi ortaklarından olan tanınmış iş insanı Geylani Yenigün, İzmit'te kan donduran bir suikastın kurbanı oldu.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önüne geldiği sırada pusuda bekleyen saldırganın hedefi olan Yenigün, kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleriyle dehşete kapılan mahalle sakinleri, kanlar içinde yere yığılan iş insanını görünce durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, durumu kritik olan Yenigün'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz medya patronu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Yenigün'ün vefat haberi, sektörde büyük bir şok dalgası yaratırken, gazetecilik camiasında ve Alanya dahil olmak üzere yerel medyanın güçlü olduğu birçok bölgede endişe ve üzüntüyle karşılandı.

KATİL ZANLISINDAN ŞOK EDEN SON

Cinayetin hemen ardından kayıplara karışan U.Ö. isimli zanlıyı yakalamak için emniyet güçleri teyakkuza geçti. Ancak polis her yerde saldırganı ararken, kanlı infazın ardından gizlenen U.Ö.'nün kendi kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Cinayet ve intihar sarmalına dönüşen bu karanlık olayın ardındaki sır perdesini aralamak için başlatılan geniş çaplı adli soruşturma tüm hızıyla sürüyor.