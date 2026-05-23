Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla kapalı oturumda bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Özel'e destek mesajı verilirken, olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması istendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen kritik toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve vekilleri katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni Başkan Vekili Büşra Özdemir'in temsil ettiği görüşmede; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer gibi isimler yer aldı. Toplantıda, partinin içinden geçtiği hukuki ve siyasi süreç masaya yatırıldı.

"PARTİYİ BÖLME AMACI TAŞIYOR"

Görüşmenin tamamlanmasının ardından başkanların imzasını taşıyan ortak bir basın açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Bildiride, mahkemenin verdiği 'Mutlak Butlan' kararının asıl hedefinin CHP'yi parçalamak ve siyasetteki iktidar değişimi beklentisini zayıflatmak olduğu öne sürüldü. Partinin daha önce de zorlu süreçlerden geçtiği hatırlatılarak, mevcut durumdan birlik ve beraberlik içinde çıkılacağı vurgulandı.

45 GÜNLÜK KURULTAY SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Siyasi partiler mekanizmasına göre, genel başkanlık makamına yönelik hukuki kararlar veya benzeri kriz durumlarında partinin hızla yeni yönetimini belirlemesi kritik önem taşıyor. Belediye başkanlarının ortak bildirisinde yer alan olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması talebi, partinin yönetim boşluğu yaşamadan ve hukuki tartışmaların derinleşmesine izin vermeden yeni yol haritasını meşru bir zeminde çizmesini hedefliyor.

Açıklamanın son bölümünde, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ve mevcut parti yönetiminin yanında olunduğunun altı çizildi. Gelinen aşamada partinin selameti açısından kurultay kararının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Antalya, Ankara, İzmir, Muğla, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Manisa, Tekirdağ ve Adana yönetimlerinin ortak duruş sergilediği bu gelişme, siyaset kulislerinde yakından takip ediliyor.