Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kapalı grup toplantısında yapılan oylama sonucunda 110 milletvekilinin desteğini alarak yeniden grup başkanı seçildi. Özel, alınan yargı kararlarının ardından partide bir yönetim boşluğu yaratılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Yapılan oylamada kullanılan oyların biri hariç tamamını aldığını aktaran Özel, mazeretli vekillerin de yazılı destek sunduğunu belirtti. Özel'in açıklamasına göre, bu hamle parti içindeki ayrışma iddialarına karşı meclis grubunun net bir duruş sergilemesi amacıyla gerçekleştirildi.

KÜRSÜDE KİM KONUŞACAK?

Mahkemenin verdiği butlan (iptal) kararının parti tabanında karşılığı olmadığını vurgulayan Özel, salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantılarına kendisinin başkanlık etmeye devam edeceğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsü teklif edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Özel, mevcut şartlarda böyle bir beklentinin gerçekçi olmadığını ve toplumsal kabul görmeyeceğini ifade etti.

40 GÜN İÇİNDE KURULTAY TALEBİ

Parti içinde görev paylaşımı yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Özgür Özel, asıl hedefin tüzükte yer alan 40 günlük yasal süre zarfında kurultayı toplamak olduğunu bildirdi. CHP'nin yüzde 34,8'lik oy oranına ulaştığı bir dönemde yaşanan bu sürecin iktidar hedefini engellememesi gerektiğini belirten Özel, en kısa sürede kurultay kararının resmiyete dökülmesini beklediklerini aktardı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi partiler mevzuatı ve CHP tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay kararı alındıktan sonra sürecin en geç 40 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Özel'in kurmayları ile il başkanlarının görüşmelerinin ardından teknik bir heyet oluşturulması ve sürecin Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve kurultay için mutabakat arayışında olduklarını belirten Özel, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek için öncelikle olağanüstü kurultay kararının resmi gazetede ilan edilmesini bekleyeceğinin altını çizdi.