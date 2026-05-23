Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sarsıntı kaydedildi. Saat 16.34 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Datça ilçesine 135,75 kilometre mesafede olduğu bildirildi. AFAD'ın aktardığı detaylara göre, yerin 12,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sismik hareketlilik, ölçüm istasyonları tarafından anlık olarak raporlandı.

BÖLGEDE SİSMİK HAREKETLİLİK NASIL İZLENİYOR?

Türkiye'nin sismik açıdan aktif noktalarından biri olan Ege Denizi açıkları, AFAD ve ilgili sismoloji merkezleri tarafından kesintisiz olarak takip ediliyor. Meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmadı. Güncel deprem verileri, kurumun resmi bilgi sistemleri üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.