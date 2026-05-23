Dünya Bankası, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını yeni bir demiryolu ağıyla birbirine bağlayacak olan İstanbul Kuzey Raylı Geçiş Projesi (INRAIL) için 2 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Bu dev yatırım, şehrin dışından dolanarak ulaşım ve lojistik ağlarını yeniden şekillendirecek 127 kilometre uzunluğundaki koridoru kapsıyor.

Açıklanan proje detaylarına göre, yeni demiryolu hattı Asya yakasındaki Çayırova istasyonu ile Avrupa yakasındaki Çatalca istasyonu arasında inşa edilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan bu kesintisiz hat, aynı zamanda İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı doğrudan birbirine entegre edecek.

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ 8,3 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası tarafından aktarılan verilere göre, sağlanan 2 milyar dolarlık kaynak, altı farklı kalkınma bankasının yürüttüğü daha geniş çaplı bir finansman programının parçasını oluşturuyor. Toplam 6,75 milyar dolarlık dış finansman paketinin yanı sıra, 8,3 milyar dolara mal olması beklenen projenin tamamlanabilmesi için kamu bütçesinden de ilave katkı sağlanması planlanıyor.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

INRAIL projesinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte, İstanbul Boğazı üzerindeki yıllık demiryolu yük taşıma kapasitesinin 3 milyon tondan 50 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. Bu ölçekteki bir kapasite artışı, Türkiye'nin uluslararası tedarik zincirindeki konumunu güçlendirirken, imalat ve tarım ürünlerinin küresel pazarlara çok daha hızlı ulaşmasına zemin hazırlayacak. Projenin yerel ekonomiye yansıması olarak 99 bin yeni istihdam yaratacağı ve mevcut 315 bin pozisyonda iyileştirme sağlayacağı belirtiliyor.

Süreci değerlendiren Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, mevcut demiryolu darboğazının aşılmasının stratejik önemine dikkat çekti. Lopez, altyapı verimliliğinin artırılmasıyla birlikte Türkiye'nin küresel bir lojistik merkezi olma rolünün daha da pekişeceğini ifade etti.