Antalya siyasetini derinden sarsan ve Alanya kamuoyunun da yerel yönetim dengeleri açısından büyük bir dikkatle izlediği adli süreçte beklenmedik bir kırılma noktasına gelindi. 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana demir parmaklıklar ardında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında kritik bir karara imza atıldı. Uzun süredir devam eden hukuki incelemeler sonucunda mahkeme heyeti, Böcek’in cezaevi sürecini sonlandırarak hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

SAĞLIK VE DELİL DURUMU ETKİLİ OLDU

Edinilen son bilgilere göre, daha evvel sağlık problemleri ve dosyadaki mevcut delil tablosu öne sürülerek avukatlar aracılığıyla defalarca yapılan tahliye başvuruları nihayet karşılık buldu. Hukuk ekibinin sunduğu son itirazı mercek altına alan yargı makamları, tutukluluk halini ortadan kaldıran şok ev hapsi kararını onadı. Büyükşehire bağlı kamu hizmetlerinin geniş bir alana yayıldığı Alanya bölgesindeki vatandaşları da yakından ilgilendiren bu gelişme, yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen tahliye haberinin ardından sessizliğini bozan isim, Böcek’in avukatı Hüseyin Kaya oldu. Antalya Körfez Gazetesi'ne süreci değerlendiren Kaya, mahkemenin verdiği kararı şu ifadelerle doğruladı: “Mahkemeye yeniden başvuru yaptık. Tutukluluk durumu kaldırıldı. Kendisi hakkında ev hapsi talep ettik. Mahkeme kabul etti.”

KRİTİK SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma kapsamında aylar önce düğmeye basılmış ve Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu sarsıcı gelişmenin hemen akabinde İçişleri Bakanlığı hızla devreye girerek Böcek'i resmi olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Ev hapsi kararıyla birlikte yepyeni bir boyuta taşınan davada, nihai yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise belirsizliğini koruyor.