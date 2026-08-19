Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Avrupa ülkeleri ve İngiltere'de ehliyetini yeni alan sürücülere yönelik uygulanan katı ceza puanı sistemleri dikkat çekiyor. Resmi makamların bildirdiğine göre, İngiltere'de ehliyet sınavını geçtikten sonraki ilk iki yıl içinde altı veya daha fazla ceza puanı alan kişilerin belgeleri doğrudan iptal ediliyor.

İptal işleminin ardından sürücülerin yeniden geçici ehliyet başvurusu yapması, harçları ödemesi ve teorik ile pratik sınavları baştan geçmesi şart koşuluyor. İngiltere Sürücü ve Araç Lisanslama Kurumu (DVLA), belgesi iptal edilen kişilerden ehliyetin fiziki olarak iade edilmesini talep ediyor.

64 BİN TL'LİK CEZA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Yapılan resmi uyarılara göre, İngiltere'de iptal edilen ehliyetini zamanında yetkili kuruma teslim etmeyen sürücülere 1000 sterline (yaklaşık 64 bin 908 TL) varan para cezaları kesiliyor. Bu sert yaptırımlar İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde de benzer standartlarla uygulanıyor.

TÜRKİYE'DE STAJYER SÜRÜCÜ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Yurt dışındaki bu uygulamaların bir benzeri Türkiye'de stajyer sürücü statüsüyle yürütülüyor. Türkiye'deki mevcut trafik mevzuatına göre, ehliyetini yeni alan adaylar ilk iki yıl boyunca stajyer kabul ediliyor ve bu süre zarfında 75 ceza puanı sınırını aşanların belgeleri tamamen iptal ediliyor.

Puan sınırının yanı sıra, iki yıl içinde üç kez kırmızı ışık ihlali yapmak, hız sınırını üç defa aşmak veya alkollü araç kullanmak gibi ihlallerde de ehliyete el konuluyor. Belgesi iptal edilen Türk sürücülerin yeniden sürücü kursuna kaydolması, tüm sınav süreçlerini tekrarlaması ve ek olarak psikoteknik testten başarıyla geçmesi gerekiyor.