Antalya Havalimanı’na iniş için yaklaşan iki yolcu uçağı, 17 Ağustos gecesi havada birbirine tehlikeli şekilde yaklaştı. İngiltere’den Antalya’ya gelen uçaklar arasındaki dikey mesafenin en yakın noktada yaklaşık 500 feet, yani 150 metreye kadar düştüğü aktarıldı.

Leeds Bradford Havalimanı’ndan kalkan Jet2’nin LS291 seferi ile Manchester’dan hareket eden TUI Airways’in BY574 seferi, Antalya Havalimanı’na yaklaşırken aynı bölgede uçuyordu. BY574 seferini Boeing 737 tipi uçak gerçekleştiriyordu.

TUI UÇAĞI SAĞA MANEVRA YAPTI

Aktarılan bilgilere göre iki uçak arasındaki dikey ayrımın azalması üzerine TUI uçağının kaptanı sağa doğru manevra yaptı. Bu hareketin ardından uçaklar arasındaki mesafe yeniden açıldı.

Olay sırasında uçaklarda herhangi bir çarpışma veya yaralanma bildirilmedi. Her iki uçuş da yaklaşmanın devamında Antalya Havalimanı’na güvenli şekilde indi.

LS291 ANTALYA’YA GECE YARISINDAN SONRA İNDİ

Leeds-Antalya hattındaki LS291 seferinin 17 Ağustos saat 16.35’te kalkması planlanıyordu. Uçak 18.04’te havalandı. Planlanan Antalya varış saati ise 23.05’ti.

Uçuş takip kayıtlarına göre LS291, 18 Ağustos saat 00.01’de Antalya Havalimanı’na indi. Böylece uçak Antalya’ya planlanan saatten yaklaşık 56 dakika sonra ulaştı.

BY574 SEFERİ 23.37’DE ANTALYA’YA ULAŞTI

Manchester-Antalya seferini yapan BY574’ün planlanan kalkış saati 16.55, Antalya’ya varış saati ise 23.15 olarak görünüyordu.

Uçuş takip verilerine göre uçak Manchester’dan 17.50 civarında havalandı ve Antalya Havalimanı’na 23.37’de indi. Sefer kalkışta yaklaşık 55 dakika gecikirken Antalya’ya planlanan varış saatinden yaklaşık 22 dakika sonra ulaştı.

İki uçağın son yaklaşma sırasında yaşadığı yakınlaşma kazaya dönüşmedi. LS291 ve BY574 seferlerinin yolcuları, uçakların güvenli şekilde piste inmesinin ardından Antalya Havalimanı’na ulaştı.