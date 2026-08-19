Türkiye’de faaliyet gösteren kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan avukat A.Ö. hakkında, eşi tarafından açılan boşanma davasında öne çıkan iddialar yer aldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ndeki dosyada, eş Aytunç Ö. tarafından 50 milyon liralık manevi tazminat talep edildi.

MAHKEME DOSYASINA OTEL VE KAMERA KAYITLARI GİRDİ

Dava dilekçesinde, Aytunç Ö.’nün eşinin davranışlarından şüphelendiği ve topladığı belgelerle mahkemeye başvurduğu belirtildi. Dosyada çocukların velayetinin babaya verilmesi, nafaka bağlanması ve manevi tazminat ödenmesi talepleri yer aldı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, tarafların iddia edilen ilişkiye ilişkin çeşitli otel ve konaklama kayıtları bulunduğu öne sürüldü. Dosyadaki kayıtlara göre, 20 Haziran 2025’te İstanbul Havalimanı’ndaki bir otelde kısa süreli konaklama, 14 Temmuz 2025’te Sakarya Sapanca’daki bir tesiste konaklama ve 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Etiler’deki bir otelde kalındığı iddia edildi.

AİLE KONUTUNA GİRİŞ İDDİASI DOSYAYA YANSIDI

Dava dosyasına sunulan güvenlik kamerası incelemelerinde ise iddia edilen kişinin aile konutuna farklı tarihlerde giriş yaptığı öne sürüldü. Yaklaşık 40 günlük kamera görüntülerinin incelendiği ve bu süreçte 15 ayrı giriş tespit edildiği iddia edildi.

Dilekçede, bazı tarihlerde apartman ve otopark çevresindeki görüntülerin de dosyaya eklendiği belirtildi. Görüntülerde tarafların birlikte görüldüğü ve bazı davranışların kayıt altına alındığı iddia edildi.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ İDDİALAR DA DOSYADA YER ALDI

Aytunç Ö.’nün avukatı Erdost Balcı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu kişinin aile yaşamının içine dahil olduğu ileri sürüldü. Dilekçede, çocuklarla vakit geçirdiği ve aile konutuna geldiği yönündeki iddialara yer verildi.

Davacı taraf, yaşananların çocukların psikolojik durumu üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu savundu.

MAHKEMEDEN TEDBİR NAFAKASI KARARI

Mahkeme, dosyaya sunulan belgeleri ve tarafların taleplerini değerlendirdikten sonra ara karar verdi. Karar kapsamında A.Ö.’nün eşi Aytunç Ö.’ye aylık 35 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmedildi.

Tarafların boşanma davasındaki diğer taleplerine ilişkin yargılama ise devam ediyor. Dosyada yer alan iddialar ve deliller, mahkemenin ilerleyen aşamalardaki değerlendirmeleriyle netlik kazanacak.