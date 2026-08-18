İSTANBUL’un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay, mahallede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İddiaya göre bir binadaki dairede bulunan çiftin özel anları sırasında pencere ve perdelerin açık olması ve evden çevreye seslerin gelmesi komşuların dikkatini çekti.

Durumdan rahatsız olduklarını belirten çevre sakinleri, bir süre sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın çevrede yaşayanların da dikkatini çekmesiyle binanın bulunduğu bölgede hareketlilik yaşandı.

KOMŞULAR DURUMDAN RAHATSIZ OLDU

İddiaya göre evden gelen seslerin çevrede duyulması üzerine bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Pencere ve perdelerin de açık olduğunu belirten vatandaşlar, yaşanan durumun çevreden görülebildiğini ve duyulabildiğini ifade ederek emniyet güçlerinden yardım istedi.

Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri söz konusu adrese yönlendirildi.

POLİS EKİPLERİ ADRESE GELDİ

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan polis ekipleri, ihbara konu olan dairede bulunan kişilerle görüştü. Ekiplerin, çevrede rahatsızlığa yol açtığı belirtilen durum nedeniyle şahısları uyardığı aktarıldı.

Polisin müdahalesinin ardından mahallede yaşanan hareketlilik sona erdi. Paylaşılan bilgilerde olayla ilgili herhangi bir gözaltı veya adli işlem yapıldığına ilişkin bilgi yer almadı.

Olayın çevredeki kişiler tarafından görüntülendiği ve görüntülerin daha sonra sosyal medyada da gündem olduğu belirtildi.