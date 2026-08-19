Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda, yaya olarak bölgeye gelen bir kişi etrafa silahla ateş açtı. Meydana gelen olay sonrasında yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, Ulus Mahallesi'ndeki caddede yürüyen ve henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölge sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kaçan şüpheliyi takibe aldı.

OLAY YERİNDE 5 KOVAN BULUNDU

Kısa süreli takibin ardından şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin cadde üzerinde yaptığı detaylı çalışmalarda 5 adet boş kovan tespit edildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ NASIL İŞLİYOR?

Meskun mahalde silahla ateş açılması gibi asayiş olaylarında, emniyet birimleri standart prosedür gereği ilk aşamada sivillerin güvenliği için bölgeyi trafiğe ve yaya geçişine kapatıyor. Elde edilen kovanlar, silahın daha önce başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla balistik incelemeye gönderiliyor. Yahya Kemal Caddesi'nde de benzer güvenlik önlemleri alınarak yol bir süre trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.