Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılında hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor. Ölüm nedenine dair ortaya atılan şüpheli iddialar, adli makamları yeniden harekete geçirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, 2026/8086 numaralı soruşturma dosyasına atıf yapıldı. 6 Eylül 2016 tarihinde vefat eden Denizolgun'un ölümüne ve o dönem yapılan otopsi işlemlerine yönelik şikayetler üzerine adli sürecin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, maktulün gerçek ölüm sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca feth-i kabir kararı alındığı vurgulandı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA NELER OLUYOR?

Alınan karar doğrultusunda Karacaahmet Mezarlığı'nda geniş güvenlik önlemleri hayata geçirildi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, işlem yapılacak alanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, feth-i kabir işlemini gerçekleştirmek üzere mezarlığa intikal etti.

FETH-İ KABİR SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan feth-i kabir (mezar açma) işlemi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenemediği veya mevcut otopsi raporlarının şüpheli bulunduğu durumlarda savcılık kararıyla yapılıyor. Adli tıp uzmanları eşliğinde mezardan alınacak doku veya kemik örnekleri, iddiaların aydınlatılması için detaylı laboratuvar incelemelerine tabi tutuluyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu soruşturmanın sonucu, yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak.