2026 yılının öne çıkan astronomik olaylarından olan ve halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan kısmi Ay tutulması, 28 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye'den gözlemlenebilecek. Ay'ın büyük kısmının Dünya'nın gölgesinde kalacağı doğa olayı, batı illerinde daha net izlenecek.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere ve NASA'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye yerel saatiyle tutulmanın ilk aşaması olan yarı gölgeli evre 04.23'te başlayacak. Saat 05.33 itibarıyla parçalı tutulma evresine geçilmesiyle birlikte Ay yüzeyindeki karanlık gölge belirgin hale gelecek.

MAKSİMUM ZİRVE SAAT KAÇTA?

Tutulmanın en yoğun yaşanacağı ve Ay'ın yüzde 93 oranında umbra gölgesine gireceği maksimum zirve noktası saat 07.12'de gerçekleşecek. Parçalı tutulma süreci 08.51'de tamamlanırken, gökyüzündeki doğa olayı saat 10.01'de küresel çapta tamamen sona erecek.

GÖZLEM İÇİN HANGİ BÖLGELER AVANTAJLI?

Coğrafi konuma bağlı olarak tutulmanın izlenebilirlik düzeyi farklılık taşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Güneş'in erken doğması, Ay'ın ufukta hızla kaybolmasına yol açacağı için son evrelerin görülmesini zorlaştıracak. Buna karşın İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi batı illerinde Ay'ın batış saati 06.30 ile 06.40 civarına uzandığı için gözlemciler çok daha elverişli bir izleme fırsatı bulacak.

TUTULMAYI İZLEMEK İÇİN EKİPMAN GEREKİYOR MU?

Güneş tutulmalarındaki risklerin aksine, 28 Ağustos sabahı yaşanacak Ay tutulmasını izlemek için koruyucu gözlük veya özel filtreli astronomi ekipmanlarına ihtiyaç duyulmuyor. Vatandaşlar bu gökyüzü olayını doğrudan çıplak gözle güvenli bir şekilde takip edebilecek. Daha ayrıntılı bir inceleme yapmak isteyenler ise basit dürbünler veya amatör teleskoplar yardımıyla kraterleri ve gölge geçişini rahatlıkla gözlemleyebilecek.

Astronomik boyutunun yanı sıra astrolojik olarak da değerlendirilen tutulma, Balık ve Başak aksında gerçekleşiyor. Uzmanlar bu serinin arınma, belirsizliklerin netleşmesi ve krizlerin çözülmesi gibi temaları öne çıkardığını belirtiyor.