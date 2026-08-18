Alanya’da yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle özellikle gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı cadde, sokak ve meydanlarda temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent yaşamının yoğunluğunun azaldığı gece saatlerini değerlendirerek İskele bölgesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Turistlerin ve vatandaşların Alanya’daki ilk buluşma noktalarından biri olan İskele’de gerçekleştirilen gece çalışmasında, ekipler bölgeyi baştan sona temizledi. Çalışmalarda yıkama araçlarının yanı sıra dezenfektan aracı ve farklı ekipmanlar da kullanıldı.

İSKELE’DE EN İNCE NOKTAYA KADAR TEMİZLİK

Gece boyunca devam eden çalışmalarda Kızılkule ile Atatürk Anıtı arasındaki İskele bölgesi, kırmızı alan, şelale önü, eski belediye binası çevresi ile bölgedeki diğer kullanım alanlarında detaylı temizlik ve yıkama yapıldı.

Özellikle yaz aylarında yoğun yaya trafiğinin yaşandığı bölgede gerçekleştirilen çalışma ile zeminlerde biriken kir ve atıklar temizlenirken, ortak kullanım alanları da yıkanarak hijyenik hale getirildi. Temizlik ekipleri, vatandaşların ve kente gelen misafirlerin sabah saatlerinde temiz bir İskele manzarasıyla karşılaşması için gece boyunca yoğun mesai yaptı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KENTİN DÖRT BİR YANINDA

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunda da temizlik hizmetlerini kentin farklı noktalarında gece-gündüz sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Alanya’nın yoğun kullanılan noktalarında temizlik çalışmalarının günlük programlar çerçevesinde devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Alanya’mızın her noktasında temiz, düzenli ve bakımlı bir kent için ekiplerimiz sahada. Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bölgelerde çalışmalarımızı gece saatlerinde de sürdürüyoruz. İskele bölgemizde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmasıyla vatandaşlarımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin ortak kullanım alanlarını yeni güne hazırladık. Temizlik ekiplerimizin özverili çalışmaları, Alanya’nın dört bir yanında devam ediyor.”

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN